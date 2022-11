Corpo de jovem desaparecida há 10 dias é encontrado em açude em Ipê

O corpo de uma jovem de 20 anos, desaparecida desde 30 de outubro, foi encontrado em um açude em Ipê, na Serra Gaúcha, na noite desta terça-feira (8). De acordo com a Polícia Civil, que investiga o caso, já é possível afirmar que a mulher, identificada como Luana Moreira Pereira, foi vítima de homicídio.

Agora, a polícia busca ouvir testemunhas e analisar imagens de câmeras de segurança para apontar possíveis suspeitos. O corpo passou por uma perícia no Instituto-Geral de Perícias (IGP) de Caxias do Sul, que já apresentou um laudo preliminar.

De acordo com a delegada Suelen Panizzon, responsável pela investigação, o desaparecimento da jovem, que era natural de Ipê, foi informado à polícia pelo companheiro dela no dia 31 de outubro. O homem havia viajado para Santa Catarina para votar e, ao voltar para casa, não encontrou a jovem. Ele não é considerado suspeito, pois não estava na cidade no dia do possível crime.

“Ela foi encontrada com marcas de agressão na cabeça e tinha uma pedra amarrada nos pés. Ainda não temos suspeitos, pode ser apenas uma pessoa ou várias”, afirma a delegada.

Luana deixa, além do marido, uma filha de três anos.

