Corpo de jovem vítima de feminicídio é encontrado em barragem, em São Francisco de Paula

O corpo de uma jovem de 24 anos foi encontrado, no domingo (12), pela manhã, em uma barragem da Corsan, na saída da cidade de São Francisco de Paula, na Serra do Rio Grande do Sul. Ela morreu com pedradas na cabeça, conforme informações da delegada responsável pelo caso Fernanda Aranha.

A vítima estava nua, apresentava indícios de violência sexual e tinha os punhos amarrados. De acordo com informações preliminares, a jovem estava grávida de dois meses. A polícia aguarda laudo do Instituto Geral de Perícias (IGP) para confirmar a gravidez e a ocorrência da violência sexual.

Segundo a polícia, um morador avistou o corpo, perto das 9h, e acionou a polícia. A investigação seguiu ao longo do dia e, por volta das 18h, um suspeito foi preso em flagrante e confessou a agressão. “O crime é tratado como feminicídio, por envolver requintes de crueldade e pelo menosprezo à condição da mulher”, afirma Fernanda.

De acordo com a delegada, a vítima era natural do Maranhão e se encontrava ocasionalmente com o suspeito, um homem de 37 anos que possui antecedentes criminais. O casal foi visto saindo de um bar na noite de sábado (11).

Houve um desentendimento entre eles, segundo o homem, e ele teria praticado a violência em legítima defesa. As roupas usadas pelo agressor na noite do crime foram apreendidas pela Polícia Civil e apresentavam vestígios de sangue.

O suspeito foi detido em flagrante e está no presídio de São Francisco de Paula, informou a delegada.

