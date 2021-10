Corpo de mulher desaparecida desde setembro é encontrado em Uruguaiana

A Polícia Civil encontrou, no sábado (2), o corpo de uma mulher que estava desaparecida desde 16 de setembro, em Uruguaiana, na Fronteira do RS. O companheiro da vítima está preso preventivamente por suspeita do crime. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Segundo a Polícia Civil, o desaparecimento dela foi denunciado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), que iniciou as diligências. As hipóteses eram cárcere privado ou feminicídio com ocultação de cadáver, uma vez que havia registro de ameaças por parte do companheiro.

A polícia apurou que a mulher desejava terminar o relacionamento, mas o suspeito não aceitava e a ameaçava de morte.

O corpo da vítima foi localizado na noite de sábado (2), em uma área rural próxima à residência dela. O cadáver estava ocultado em um valo, de difícil acesso, coberto por galhos. A família reconheceu a vítima.

A Polícia Civil aguarda a necropsia.