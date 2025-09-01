Corpo de mulher é encontrado esquartejado dentro de mala na rodoviária de Porto Alegre

De acordo com informações do jornal Correio do Povo, as partes do corpo estavam dentro de uma mala guardada no setor de guarda-volumes do terminal rodoviário. O material estaria no local desde o dia 20 de agosto, ou seja, há quase duas semanas.

O caso veio à tona depois que funcionários perceberam um forte odor no compartimento e decidiram abrir o armário, quando localizaram o cadáver.

A Polícia Civil e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) foram acionados para atender a ocorrência. Ninguém foi preso até o momento.

Fonte: Correio do Povo