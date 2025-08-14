Corpo esquartejado é encontrado dentro de sacola no bairro Santo Antônio, em Porto Alegre

De acordo com a Brigada Militar, um morador local percebeu a sacola por volta das 7h45min e, ao constatar o conteúdo, acionou imediatamente as autoridades. Dentro do material havia membros superiores, como uma mão e braços, confirmando o crime brutal.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) informou que a vítima é uma mulher de baixa estatura, aproximadamente 50 anos de idade e de porte robusto. A identidade ainda não havia sido confirmada até a última atualização desta reportagem.

O caso está sob investigação da 1ª Delegacia de Homicídios da Capital, que deve buscar imagens de câmeras de segurança da região e ouvir testemunhas para esclarecer a autoria e motivação do crime.

A descoberta gerou forte comoção entre os moradores do bairro, conhecido por ser uma área residencial e tranquila. “É assustador imaginar que algo assim possa acontecer tão perto de casa”, disse uma moradora que preferiu não se identificar.

A Polícia Civil não descarta nenhuma linha de investigação neste momento e trabalha para identificar tanto a vítima quanto os possíveis responsáveis pelo homicídio.

