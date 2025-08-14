Corpo esquartejado é encontrado dentro de sacola no bairro Santo Antônio, em Porto Alegre

Uma cena de extrema violência chocou moradores do bairro Santo Antônio, na zona Leste da Capital, na manhã desta quinta-feira. Partes de um corpo foram encontradas dentro de uma sacola deixada na rua Fagundes Varela.

De acordo com a Brigada Militar, um morador local percebeu a sacola por volta das 7h45min e, ao constatar o conteúdo, acionou imediatamente as autoridades. Dentro do material havia membros superiores, como uma mão e braços, confirmando o crime brutal.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) informou que a vítima é uma mulher de baixa estatura, aproximadamente 50 anos de idade e de porte robusto. A identidade ainda não havia sido confirmada até a última atualização desta reportagem.

O caso está sob investigação da 1ª Delegacia de Homicídios da Capital, que deve buscar imagens de câmeras de segurança da região e ouvir testemunhas para esclarecer a autoria e motivação do crime.

A descoberta gerou forte comoção entre os moradores do bairro, conhecido por ser uma área residencial e tranquila. “É assustador imaginar que algo assim possa acontecer tão perto de casa”, disse uma moradora que preferiu não se identificar.

A Polícia Civil não descarta nenhuma linha de investigação neste momento e trabalha para identificar tanto a vítima quanto os possíveis responsáveis pelo homicídio.

Fonte: Correio do Povo
Foto: Brigada Militar

