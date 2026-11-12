Corporação Musical Alegretense fortalece a tradição das bandas e fanfarras em Alegrete

Com aproximadamente 40 integrantes, entidade desenvolve atividades de formação musical, participa de concursos e prepara representação do município em competição estadual em Santa Catarina.

Fundada em 16 de setembro, a Corporação Musical Alegretense (CMA) surgiu por iniciativa de antigos integrantes da Banda Dr. Romário Araújo de Oliveira e de músicos da região, com o objetivo de dar continuidade à tradição das bandas e fanfarras em Alegrete.

A entidade tem como principais dirigentes Herique Ancinelo e Ari Ardais e desenvolve um trabalho voltado à promoção da cultura musical, à formação de novos instrumentistas e à integração social por meio da música. As atividades também buscam proporcionar oportunidades de aprendizado e desenvolvimento artístico, especialmente para crianças e jovens.

Atualmente, a corporação reúne aproximadamente 40 integrantes e mantém uma rotina de atividades que inclui ensaios, apresentações públicas e participação em eventos e concursos. A iniciativa busca fortalecer o movimento de bandas e fanfarras, além de ampliar a presença de Alegrete em encontros culturais realizados em diferentes municípios.

Em 2026, a CMA participou do 36º Concurso de Bandas e Fanfarras, realizado nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A participação integrou as atividades da corporação no circuito de eventos dedicados à música instrumental e à valorização das bandas e fanfarras.

Outro compromisso previsto no calendário da entidade é o VII CONESUL – Concurso Estados do Sul de Bandas e Fanfarras, programado para o dia 5 de dezembro de 2026, em Balneário Gaivota, Santa Catarina. A corporação está organizando sua participação no evento, que representa mais uma oportunidade de levar o trabalho musical desenvolvido em Alegrete a outros espaços.

Além das apresentações e competições, a Corporação Musical Alegretense mantém como prioridades a educação musical, a disciplina, o trabalho em equipe e a preservação da cultura das bandas e fanfarras.

Com suas atividades, a CMA busca contribuir para a formação de novos músicos e para a continuidade de uma tradição cultural que reúne música, aprendizado e convivência, mantendo o nome de Alegrete presente em eventos e iniciativas musicais da região e de outros estados.