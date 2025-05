Corredor alegretense fez 84 km, de ida e volta, entre Manoel Viana e Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na noite da última sexta-feira (16), o alegretense Cauê Noronha Marques, de 21 anos, realizou um feito impressionante: completou, sozinho, o percurso de ida e volta entre Alegrete e Manoel Viana, totalizando 84,13 km em uma ultramaratona que durou 8 horas e 23 minutos.

Cauê iniciou sua trajetória na corrida aos 15 anos, correndo pelas ruas de Alegrete, sempre sozinho. A prática, além de impulsionar sua disciplina e desempenho nos estudos, passou a ser parte fundamental de sua rotina e estilo de vida. Com o tempo, ele desenvolveu o desejo de realizar um treino mais desafiador, inspirado por provas de ultramaratona.

No ano passado, Cauê completou sua primeira maratona e, em março deste ano, a segunda. Agora, superou um novo limite. A corrida entre as duas cidades foi feita entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado (17), enfrentando o frio, o desgaste físico e mental e longos trechos de escuridão.

Durante o desafio, ele contou com o suporte do amigo Victor Talles, que o acompanhou de bicicleta ao longo de todo o trajeto. Segundo Cauê, o momento foi de conexão profunda com Deus, sendo a oração uma das forças que o manteve em movimento mesmo diante da dor.

“A corrida pra mim é solitária. Eu busco levar meu corpo ao extremo porque assim consigo me conectar mais com Deus. Não foi só sobre correr 84 km. Foi sobre sentir dor e continuar. Quando a dor veio, foi a oração que me carregou. Entendi que minha mente é forte, mas minha fé é mais”, relatou.

Cauê atua profissionalmente com tráfego pago, trabalhando online, o que lhe permite organizar a rotina de treinos. O jovem ressalta que não correu para provar nada a ninguém, mas como uma forma de agradecimento pela força recebida.

“Até quando minhas pernas falharam, Deus permaneceu firme comigo.”

O feito não só representa um marco pessoal para Cauê, como também inspira outros jovens a enfrentarem desafios com coragem, disciplina e propósito.