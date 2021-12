Corredores vianense estão entre os campeões do Circuito dos Amigos de Uruguaiana

Share on Email

Os atletas Odacir Hautter e Cleber Freitas participaram no decorrer do ano das 12 etapas do circuito realizado na cidade de Uruguaiana-RS.

Uma vez por mês os atletas deslocavam-se para a cidade de Uruguaiana e participavam das competições que a cada etapa tinha, uma distância e percurso diferentes.



O circuito premiou os 10 atletas que somaram mais pontos durante as 12 etapas, o já conhecido atleta Odacir Hautter conquistou o 1⁰ lugar durante todo o ano e travou uma “sadia guerra” com o uruguaianense Everaldo Medina pelo título.

Já o iniciante atleta Cleber Freitas que, apesar de não ter participado da primeira etapa do evento e não pontuando em mais 2 eventos, conseguiu encaixar bons resultados e “galgou” um lugar entre os 10 vencedores.



A dupla finalizou o circuito com um excelente resultado na etapa final de 15 km. Os atletas fizeram questão de agradecer em nome do esporte pela dedicação e esforço dos organizadores do evento. Agora é descansar alguns dias e se preparar para 2022, ano que promete muitas competições e bons frutos. O atleta vianense Odacir Hautter é radicado em Alegrete.