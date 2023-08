Corregedoria-Geral da Justiça e Ouvidorias do TJRS realizam visita em Alegrete

Encerrando as visitas institucionais na semana passada, o Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador Giovanni Conti; o Ouvidor-Geral do TJRS, Desembargador Altair de Lemos Jr.; a Ouvidora da Mulher, Desembargadora Jane Vidal, e o Juiz-Corregedor André de Oliveira Pires, estiveram na sexta-feira (18) na comarca de Alegrete.

Na parte da manhã, a comitiva reuniu-se com Vice-Prefeito de Alegrete, Jesse Trindade dos Santos. Após, o encontro foi com o Presidente da Câmara dos Vereadores, Luciano Belmonte Ribeiro.

Os magistrados conversaram também com o Presidente da Seccional da OAB de Alegrete, Valdir Vaz de Freitas. No final da manhã, dialogaram no Foro com o Diretor da Comarca de Alegrete, Rafael Echevarria Borba e servidores. Já na parte da tarde, a comitiva visitou o município de Quaraí.

Fotos: reprodução