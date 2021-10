Corrente solidária para cirurgia no Fyo, cãozinho atropelado na Avenida Tiaraju

Share on Email

Na noite de ontem(30), uma família entrou em contato com a reportagem do PAT pedindo ajuda em razão de um atropelamento de um cãozinho.

Conforme a proprietária, Mari dos Santos, Fyo tem apenas quatro meses e foi atropelado em frente à residência da família. Entre os familiares há crianças que já são extremamente apegadas ao animalzinho.

Sem condições de pagar um atendimento particular, eles pediram auxílio e o cãozinho foi atendido pelo Canil Municipal. Segundo Mari, agora, ele precisa realizar uma cirurgia mais complexa que precisa ser feita em uma clínica particular (hérnia inguinal e fêmur). O valor do procedimento é de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por esse motivo, uma campanha nas redes sociais também está pedindo ajuda para que o animalzinho possa realizar a cirurgia o mais rápido possível. Quem puder contribuir, Mari acrescenta que pode ser um real, que já vai ser muito importante para somar no valor total – pode entrar em contato através do número (55)99699 – 7305.

Para finalizar, Mari disse que vários cães já morreram em decorrência de atropelamentos na Avenida. “É muito triste, nenhum dos motoristas parou para socorrer os animais, até agora. Nesse caso, foi um descuido e ele( Fyo), foi para rua. O condutor da caminhonete percebeu que tinha machucado, mas não parou” – comenta.

A família reside na Avenida Tiaraju 3679, Zona Leste.