Corretor de gado de 32 anos morre após passar mal durante jogo de futsal com amigos

A morte repentina e precoce de Fagner Aurélio Pedroso, de 32 anos, deixou familiares, amigos e pessoas ligadas ao meio rural consternados. Conhecido pela atuação como corretor de gado e pela paixão pelas lides do campo, ele faleceu após passar mal durante uma partida de futebol com amigos, na noite de quarta-feira (21).

Conforme as informações, Fagner estava na quadra do Real, que havia sido alugada pelo grupo para o encontro esportivo. Durante o jogo, ele sofreu um mal-estar e foi socorrido pelos amigos que estavam no local. Apesar dos esforços, ele não resistiu.

A notícia de sua partida tão inesperada causa profunda tristeza entre aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ele, seja no trabalho, nas atividades ligadas ao campo ou nos momentos de amizade.

Gustavio Mendonça, responsável pela quadra do Real, confirmou que o espaço havia sido alugado pelo grupo de amigos para a realização da partida.

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No meio rural, onde construiu sua trajetória profissional como corretor de gado, Fagner é lembrado pela dedicação ao trabalho e pela forte ligação com a vida no campo. Além da paixão pelas atividades rurais, ele também gostava de pescar, um dos momentos de lazer que faziam parte de sua vida.

O empresário, produtor rural e corretor de gado Henrique Benevides, que o conheceu, destacou uma de suas características mais marcantes: a disposição em ajudar.

Henrique ressaltou que Fagner era um homem muito prestativo, alguém que se colocava à disposição dos outros e que deixa boas lembranças entre as pessoas com quem conviveu.

Aos 32 anos, Fagner tinha uma vida pela frente e deixa uma família que agora enfrenta a dor de uma despedida inesperada. Ele deixa a esposa, Ariadne Lopes, e um filho de cinco anos, além de familiares e amigos que guardarão sua memória e os momentos compartilhados.

As últimas homenagens a Fagner Aurélio Pedroso serão realizadas nesta quinta-feira, 22 de outubro de 2026, na Sala Safira do Complexo Angelos Oeste, localizado na Rua Daltro Filho, nº 220.

A cerimônia de despedida está marcada para as 15h. Após as homenagens, o cortejo seguirá para o Cemitério Municipal de Alegrete.