Corretor de gado de 32 anos morre após passar mal durante jogo de futsal com amigos

Corretor de gado, apaixonado pelas lides do campo, ele passou mal enquanto jogava futebol com amigos na noite de quarta-feira. Fagner deixa a esposa, Ariadne Lopes, e um filho de cinco anos.

22 de outubro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

A morte repentina e precoce de Fagner Aurélio Pedroso, de 32 anos, deixou familiares, amigos e pessoas ligadas ao meio rural consternados. Conhecido pela atuação como corretor de gado e pela paixão pelas lides do campo, ele faleceu após passar mal durante uma partida de futebol com amigos, na noite de quarta-feira (21).

Conforme as informações, Fagner estava na quadra do Real, que havia sido alugada pelo grupo para o encontro esportivo. Durante o jogo, ele sofreu um mal-estar e foi socorrido pelos amigos que estavam no local. Apesar dos esforços, ele não resistiu.

A notícia de sua partida tão inesperada causa profunda tristeza entre aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ele, seja no trabalho, nas atividades ligadas ao campo ou nos momentos de amizade.

Gustavio Mendonça, responsável pela quadra do Real, confirmou que o espaço havia sido alugado pelo grupo de amigos para a realização da partida.

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No meio rural, onde construiu sua trajetória profissional como corretor de gado, Fagner é lembrado pela dedicação ao trabalho e pela forte ligação com a vida no campo. Além da paixão pelas atividades rurais, ele também gostava de pescar, um dos momentos de lazer que faziam parte de sua vida.

O empresário, produtor rural e corretor de gado Henrique Benevides, que o conheceu, destacou uma de suas características mais marcantes: a disposição em ajudar.

Henrique ressaltou que Fagner era um homem muito prestativo, alguém que se colocava à disposição dos outros e que deixa boas lembranças entre as pessoas com quem conviveu.

Aos 32 anos, Fagner tinha uma vida pela frente e deixa uma família que agora enfrenta a dor de uma despedida inesperada. Ele deixa a esposa, Ariadne Lopes, e um filho de cinco anos, além de familiares e amigos que guardarão sua memória e os momentos compartilhados.

As últimas homenagens a Fagner Aurélio Pedroso serão realizadas nesta quinta-feira, 22 de outubro de 2026, na Sala Safira do Complexo Angelos Oeste, localizado na Rua Daltro Filho, nº 220.

A cerimônia de despedida está marcada para as 15h. Após as homenagens, o cortejo seguirá para o Cemitério Municipal de Alegrete.

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