Corrida Virtual do Grêmio teve participação de alegretenses

A tradicional Corrida do Grêmio ganhou uma versão diferente e interativa em sua 9ª edição, que ocorreu no domingo (18). Como alternativa à corrida de rua que é realizada anualmente no entorno da Arena do Grêmio, desta vez a atividade foi conduzida de forma online.

O Tricolor criou um formato especial para que os participantes pudessem disputar a prova em segurança, o evento foi de forma virtual, onde cada competidor inscrito poderia correr ou também usar esteira, trampolim de jump, até mesmo fazer corrida estacionária em sua residência, enquanto um aplicativo de corrida oficial do evento registrava o seu desempenho durante os 5km de prova.

O Consulado do Grêmio de Alegrete, marcou presença na atividade do clube. Incentivados pelo Cônsul Adjunto Tiago Severo, os sócios do Clube, Cleomar Ceroline, Guilherme Bastos e Rodrigo Severo, toparam o desafio e marcaram presença entre os mais de 2.600 competidores inscritos, onde todos ganharam camiseta e medalha de participação após finalizarem e seus tempo de 5km, efetivados pela organização da prova.

Durante o evento através de uma live transmitida de dentro do Estádio, pelo Canal Oficial do Grêmio, os participantes puderam fazer exercícios guiados por um personal trainer ao vivo.

A mudança na dinâmica do evento ocorre em respeito às determinações municipais e sanitárias que priorizam o isolamento social, como forma de diminuir o risco de contágio do coronavírus. Os alegretenses usaram a pista de eventos da Avenida Tiaraju para completarem o desafio tricolor.

Júlio Cesar Santos Fotos: Consulado do Grêmio Alegrete