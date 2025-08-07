Corridas de rua: onda nacional ganha ritmo — e Alegrete também entra no passo

Só em 2024, o Brasil se tornou o segundo país com mais praticantes de corrida no mundo, com mais de 19 milhões de corredores, segundo o relatório anual do aplicativo Strava.

Em meio a esse movimento nacional, Alegrete também corre. E corre forte.

O fenômeno em Alegrete: passos firmes na Fronteira Oeste

Na cidade, o aumento de corredores é visível nas manhãs e fins de tarde, especialmente na regiao central, avenida Integração e outros pontos. Grupos como Cristiano Montanha, MW Performance, Corra Mais e muitos outros, têm reunido desde iniciantes até vregião os em treinos semanais e participação ativa em provas regionais.

“Começamos com meia dúzia de amigos em 2021. Hoje, temos mais de 60 corredores, muitos deles se preparando para provas como a Maratona de Porto Alegre ou a Rústica de Santana do Livramento”, conta Camila Pacheco, educadora física e coordenadora de um dos grupos locais. “Além do treino, criamos laços. A corrida virou terapia coletiva.”

A cidade também tem se inserido no circuito regional de eventos: a Rústica do Aniversário de Alegrete, Rústica do Trabalhador, Corrida do Fogo e Sprint Alegrete, atraem participantes de diversas cidades da Fronteira.

O que deflagrou essa tendência?

A ressignificação pós-pandêmica da atividade física foi o estopim: após o isolamento, brasileiros — e alegretenses — buscaram na corrida uma forma democrática e eficiente de retomar o bem-estar. A liberdade de treinar sozinho ou em grupo, sem depender de estrutura fechada, impulsionou a popularidade do esporte.

Redes sociais e grupos de WhatsApp também desempenham papel fundamental: é ali que corredores de Alegrete compartilham metas, planejam deslocamentos para provas e incentivam iniciantes a dar os primeiros passos — literalmente.

Quem são os corredores?

Em Alegrete, o perfil segue a diversidade nacional: há desde jovens universitários da Unipampa buscando qualidade de vida até aposentados que encontraram na corrida um novo propósito. Muitas mulheres têm aderido ao esporte, o que já reflete na organização de treinos específicos para elas.

“A gente vê um público cada vez mais plural. Tem gente que corre para emagrecer, outros para melhorar a cabeça, e tem quem queira performance. Todo mundo cabe”, diz Leandro Lemos, comerciante e corredor amador.

A onda é passageira ou veio para ficar?

No cenário local, o investimento em eventos, assessorias esportivas e até no turismo de corrida sugere que a tendência não deve se dissolver tão cedo. A prefeitura já estuda incluir mais provas no calendário anual e melhorar a sinalização e segurança de trechos frequentemente usados pelos corredores.

A expectativa é de que Alegrete se torne, nos próximos anos, uma das referências em corrida de rua na Fronteira Oeste, tanto em número de praticantes quanto como cidade-sede de eventos esportivos.

✅ Resumo panorâmico

Aspecto Brasil Alegrete Catalisadores Pós‑pandemia, redes sociais, liberdade de treino Busca por saúde, grupos locais ativos, baixo custo Perfil dos corredores Diversidade de idades e perfis Jovens, aposentados, mulheres, universitários Eventos Mais de 15 provas Rústica do Aniversário de Alegrete e participação em provas regionais Tendência futura Crescimento vertiginoso Expansão de grupos e calendário esportivo local

❝Modismo ou mudança estrutural?❞

A resposta, em nível nacional e local, é a mesma: veio para ficar. O crescimento da corrida de rua não é apenas numérico, mas cultural. Em Alegrete, onde o tradicional convive com o moderno, a corrida ocupa hoje um espaço simbólico: é saúde, convivência, superação e pertencimento.

Como dizem os corredores locais: “a gente corre, mas não foge”.