CORSAN alerta: nesta quarta-feira quatro bairros ficarão sem água

Na tarde desta quarta-feira(20), das 12h às 18h, quatro bairros vão ficar sem abastecimento de água devido ao desligamento programado da RGE.

De acordo com gerente da Corsan, Cristiano Machado, a falta de energia afeta um dos poços artesianos responsável pelo abastecimento de água nos bairros José de Abreu, Piola, Gamino e Renascer. O horário previsto para início do trabalho é ao meio-dia e o término para 18h.

Cristiano pede a compreensão dos consumidores, mas a falta de água será em razão da falta de energia elétrica na rede do poço artesiano.

O retorno do abastecimento dependendo do local pode demorar um pouco mais além do previsto em razão da pressurização da encanamento.