Corsan apresenta investimentos e ações realizadas em Alegrete durante sessão da Câmara de Vereadores

A Corsan/Aegea apresentou, nesta quinta-feira (12), durante o Espaço Regimental da Câmara de Vereadores de Alegrete, um balanço dos serviços prestados, investimentos e ações desenvolvidas no município. A participação da concessionária foi proposta pela presidente do Legislativo, vereadora Firmina Soares.

Durante a apresentação, o diretor executivo regional da Corsan/Aegea, Maximiliano Alves Moraes, informou que a empresa pretende retornar à Câmara a cada três ou quatro meses para apresentar atualizações sobre as atividades realizadas em Alegrete. Ele também explicou que a Regional Oeste, da qual o município faz parte, é responsável pelo gerenciamento dos serviços em 91 municípios.

Entre os principais dados apresentados está a expansão da infraestrutura de esgotamento sanitário. Segundo a concessionária, até outubro deste ano foram implantados 7 quilômetros de redes coletoras de esgoto, além da execução de 600 novas ligações domiciliares e 21 pavimentos provisórios.

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Os vereadores também tiveram acesso a imagens de novos reservatórios, obras de ampliação da rede de esgoto, instalação de câmeras de monitoramento e serviços de manutenção realizados pela empresa. A apresentação incluiu ainda informações sobre programas sociais, atendimento aos consumidores e demandas judiciais.

Outro tema abordado foi a relação da concessionária com os consumidores e os processos judiciais. Conforme os dados apresentados pela Corsan/Aegea, em 2026 foram ajuizadas 41 ações judiciais, sendo 19% delas relacionadas a cobranças indevidas. A empresa informou que obteve decisões favoráveis em 71% dos processos.

O acompanhamento das reclamações registradas junto ao Procon de Alegrete também foi destacado pelo diretor regional.

Ao final da participação, os vereadores questionaram os representantes da concessionária sobre obras em andamento, processos judiciais, denúncias e outras demandas encaminhadas à empresa por meio dos gabinetes parlamentares.

A reunião permitiu que os representantes da Corsan apresentassem os números e as ações da concessionária, enquanto os parlamentares levaram à discussão questionamentos e reivindicações relacionados aos serviços prestados à população alegretense.

Diretor executivo regional da Corsan/Aegea, Maximiliano Alves Moraes,

Com informações e fotos – Imprensa e Comunicação Câmara de Alegrete

