A Corsan iniciou em 16 de novembro de 2026 o monitoramento da qualidade da água em 55 praias e balneários de 36 municípios do Rio Grande do Sul.

Principais detalhes incluem coletas e análises semanais que seguem até 22 de fevereiro de 2027. A parceria integra a 11ª edição consecutiva do Programa Balneabilidade, coordenado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

O trabalho é para ver a qualidade da água do rios onde muitos costumam toma banho e se refrecar no verão

O Balneário Caverá, em Alegrete também terá o monitoramento da qualidade de sua água pela Fepam. A iniciativa integra o Programa Balneabilidade, realizado pelo 11º ano consecutivo em parceria com a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) para garantir a segurança dos banhistas durante o verão.

A abrangência cobre rios, praias e lagoas no Litoral Médio, Litoral Sul e nas bacias hidrográficas do Guaíba e do Uruguai (incluindo municípios como Capão da Canoa, Balneário Pinhal, Osório, Rio Grande e São Lourenço do Sul).