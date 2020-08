Corsan explica o porquê dos frequentes rompimentos de canos e adutoras

Compartilhe











Nas últimas semanas, comunidades de alguns bairros da cidade tem tido problemas com falta de abastecimento de água.

As causas são variadas, em alguns são problemas em adutoras e outros casos em tubulações de menor diâmetro.

Adutoras são dutos de maior diâmetro (geralmente acima de 150mm), utilizados como tubulação tronco para levar água de um poço artesiano ou da ETA até um reservatório ou até um determinado setor de abastecimento.

Quando rompe uma dessas tubulações, evidentemente, haverá interrupção no abastecimento nas áreas por elas abastecidas, até que o conserto seja efetivado.

Neste caso, diz o Engenheiro Newton Trevisan, geralmente há necessidade de um tempo maior para conclusão dos serviços, podendo levar até um dia.

Ele diz que estes rompimentos podem acontecer por excesso de pressão na rede, por adensamento do solo (compactação provocada pelo tráfego de veículos), pelo trabalho de máquinas na execução de serviços nas vias (calçamento e/ou asfaltamento).

Lembramos que, no inverno, com a diminuição do consumo de água, há um aumento de pressão nas redes, provocando um aumento neste tipo de ocorrência.

Os técnicos da CORSAN explicam que estes problemas não acontecem somente em adutoras, mas em qualquer tipo de tubos utilizados no abastecimento da população, sendo em bem menor número as ocorrências em adutoras.

Tão logo a equipe da CORSAN é informada da falta de água em algum local da cidade, o serviço começa a ser preparado para sua efetivação.