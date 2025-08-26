Corsan faz nova investida na instalação de rede de esgoto na Vera Cruz

Entre os dias 25 e 29 de agosto, as obras de instalação das novas redes coletoras de esgoto serão realizadas na Rua Argentina, localizada no bairro Vera Cruz.

As frentes de trabalho estarão devidamente sinalizadas antes, durante e após a execução dos serviços. Para esclarecer dúvidas da população e orientar sobre os próximos passos após a instalação da rede, equipes do setor de Responsabilidade Social da Corsan estarão presentes nos locais de obra. A comunidade também pode contatar a equipe local pelo telefone (55) 99123-3708.

Marco Legal do Saneamento

As obras fazem parte das ações para cumprir o novo Marco Legal do Saneamento, que estabelece a meta de, até 2033, garantir 99% da população com acesso à água potável e 90% com acesso à coleta e tratamento de esgoto. Para alcançar esse objetivo, a Corsan planeja investir R$1,5 bilhão por ano nos 317 municípios sob sua responsabilidade.

Demais dúvidas ou informações podem ser obtidas pelos canais de atendimento da Corsan: app Corsan, Agência Virtual (cliente.corsan.com.br), WhatsApp (51) 99704-6644 ou telefone 0800.646.6444.