Corsan negocia dívidas e leva informação a comunidade em Manoel Viana e Passo Novo

A van estará localizada na Avenida Ibicui, 483, em frente ao bar Pôr do Sol, das 09h até as 16h. Na quinta-feira, 15, o atendimento móvel será no Passo Novo, na Rua Bem-vindo Moutinho, próximo ao CTG Quer- Quero, das 9h até às 16h.

O programa de negociação de dívidas tem o objetivo de facilitar a regularização de dívidas de consumo dos serviços de água e esgoto com descontos que chegam a 50% do valor original de faturas vencidas ou a até 100% dos juros e/ou multas aplicados, além de condições especiais de parcelamento em até 48 vezes.

Podem aderir à iniciativa clientes das categorias residencial, comercial e industrial – exceto imóveis públicos – com dívidas pendentes. Os pagamentos poderão ser feitos à vista, por código de barras ou pix, em parcelas incorporadas nas faturas mensais de consumo subsequentes ou mesmo pelo cartão de crédito, parcelado. Para participar, os consumidores interessados devem procurar a Unidade Móvel de Atendimento e consultar a sua situação.

A iniciativa faz parte do compromisso da Corsan, de melhorar a prestação de serviço aos moradores de Manoel Viana e Passo Novo. O atendimento personalizado é uma das ferramentas para sanar as dúvidas e minimizar a desinformação circulada nas redes sociais. Os clientes serão atendidos por ordem de chegada, sem agendamento prévio.

Além da loja de atendimento presencial da Corsan, estão à disposição da comunidade os canais de relacionamento da Corsan com o cliente: app Corsan, site www.corsan.com.br (na Unidade de Atendimento Virtual), ligações gratuitas pelo 0800 646 6444 e WhatsApp (51) 99704-6644.