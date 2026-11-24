A educação como ferramenta de transformação social e ambiental foi o destaque da entrega do Prêmio Sanear é Viver, promovido pela Corsan, em Alegrete. A iniciativa reconheceu projetos desenvolvidos por professoras da rede municipal de ensino que trabalharam em sala de aula temas como saneamento básico, preservação ambiental, uso consciente da água e responsabilidade social.

Ao todo, 23 professores se inscreveram no programa, dos quais oito tiveram seus projetos classificados. A proposta incentivou os educadores a abordar os temas em diferentes componentes curriculares, aproximando os conteúdos da realidade dos estudantes e das comunidades onde vivem.

Os planos de aula foram colocados em prática com os alunos, e as atividades foram registradas por meio de fotografias e vídeos. A iniciativa busca estimular a conscientização desde a infância, demonstrando como atitudes relacionadas ao cuidado com a água, ao descarte adequado de resíduos e ao saneamento básico contribuem diretamente para a saúde pública e a qualidade de vida.

Para a supervisora de Responsabilidade Social da Corsan, Keri Raquel Machado, o programa evidencia o papel da educação na construção de uma sociedade mais consciente.

“O Sanear é Viver aproxima o conhecimento sobre saneamento da realidade dos alunos e das comunidades. Quando os professores trabalham esses temas de forma prática, o aprendizado ultrapassa os limites da escola e chega às famílias. É uma maneira de incentivar mudanças de hábitos, valorizar a preservação ambiental e mostrar que todos temos responsabilidade com a saúde coletiva”, destaca.

Conheça os projetos premiados

O primeiro lugar foi conquistado pela professora Olenca Clarisse, da Escola Municipal Constantino de Souza Nunes, com o projeto “Cuidar da água, do ambiente e da nossa saúde”.

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A segunda colocação ficou com Luciara Seefeldt, da Escola Municipal Antônio Saint Pastous de Freitas, que apresentou o trabalho “Caminhos da água e do lixo: da nossa rua à transformação do bairro Saint Pastous”. A proposta relacionou os conceitos de saneamento básico ao cotidiano da comunidade.

Já o terceiro lugar foi para Bianca Almeida, da Escola Municipal de Educação Infantil Manoel Estivalet, com o projeto “Saneamento básico, o uso inteligente da água e a destinação correta dos resíduos sólidos”.

Como premiação, a professora vencedora do primeiro lugar recebeu um notebook. As educadoras classificadas em segundo e terceiro lugares foram contempladas com smartphones.

Educação que transforma comunidades

A professora Olenca Clarisse ressaltou a emoção de receber o reconhecimento e destacou a importância de levar o conhecimento sobre saneamento e preservação ambiental para além do ambiente escolar.

“Receber esse reconhecimento é motivo de muita alegria e emoção. É gratificante perceber que um trabalho desenvolvido com os alunos pode contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes sobre a importância de cuidar da água, do meio ambiente e da própria saúde. Esse aprendizado precisa continuar, porque pequenas atitudes, quando compartilhadas, podem transformar a realidade de toda uma comunidade”, afirma.

Com o Prêmio Sanear é Viver, a Corsan reforça a importância da parceria com as escolas e os educadores na disseminação de práticas sustentáveis. A iniciativa demonstra que a conscientização ambiental começa com o conhecimento e pode se transformar em atitudes capazes de beneficiar toda a comunidade.