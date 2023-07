Corsan reprograma substituição de bomba de poço na Avenida Caverá

Share on Email

Devido às condições climáticas desfavoráveis, o trabalho de substituição da bomba no poço AG 30, localizado na Avenida Cavera 1703, em Alegrete, que estava programado para esta terça-feira(25), foi adiado.

Segundo informações da direção da Corsan local, responsável pelo trabalho a decisão de adiar a intervenção no poço foi tomada para garantir a segurança dos trabalhadores e evitar possíveis danos ao sistema. A substituição da bomba é uma medida preventiva para manter a qualidade do serviço de abastecimento à população.

A Corsan informou que a nova data prevista para a realização da substituição da bomba no poço AG 30 será na próxima segunda-feira(31), caso as condições climáticas estejam favoráveis. Essa medida tem como objetivo garantir que o serviço seja realizado de forma adequada e com o menor impacto possível para os consumidores.

Em razão da substituição da bomba, no dia 31, nove bairros serão afetados com a falta de água e/ou diminuição da pressão. Os bairros são: Nova Brasília, Balneário Cavera, Getúlio Vargas, Airton Sena, Nilo Gonçalves, Honório Lemes, Promorar, Ibirapuitã e Centenário.

A Corsan prevê que a falta de água começará às 8h e a normalização do abastecimento de água está prevista para ocorrer às 17h do mesmo dia.