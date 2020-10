Corsan retoma serviços de corte e cobrança e lança facilidades para os clientes com dívidas

Compartilhar















Após seis meses de suspensão, e na linha com o que vem sendo adotado por outras concessionárias de serviços públicos no país, a Corsan retoma, a partir do dia 1º de outubro, o corte no abastecimento e a cobrança aos clientes com tarifa social.

Os benefícios implantados durante a pandemia, em alinhamento às ações do Governo do Estado, estiveram vigentes por 180 dias e, durante este período, a Corsan qualificou seus processos, disponibilizou canais digitais mais ágeis e efetivos e tomou uma série de medidas, visando contribuir para apoiar os clientes em seus pagamentos pelos serviços.

Confira algumas das opções disponíveis:

Negociação de dívidas: para facilitar a quitação de dívidas antigas de mais de um ano, a empresa implantou um Programa de Renegociação, que vai vigorar até o fim do mês de novembro. Nesse programa, para as faturas vencidas entre 1º de agosto de 2015 e 31 de julho de 2019, a empresa está concedendo um desconto de 99% sobre os valores referentes a multa e juros, para pagamento à vista. O desconto é de 50% sobre os valores de multa e juros no caso de parcelamento e isenção total de juros futuros.

Facilidade no pagamento: para os clientes que têm o celular cadastrado na Companhia, é enviado um SMS 15 dias após o vencimento da fatura e a partir da pandemia, foi incluído o código de barras para facilitar o pagamento.

Segunda via pelo APP: a segunda via da fatura também pode ser acessada no APP Corsan e na Central de Serviços no site www.corsan.com.br.

Parcelamento via site/APP: parcelamento administrativo, 35% de entrada e restante em até 12 vezes; parcelamento usando o cartão de crédito, sem entrada e em até 12 vezes, dependendo do limite do usuário. O valor mínimo da parcela é de R$ 30,00 por economia para a categoria residencial subsidiada; e de R$ 50,00 por economia para as demais categorias. Esta opção estará disponível a partir de outubro.

Para obter essas vantagens, em especial no Programa de Renegociação de Dívidas, o titular da conta deverá entrar em contato com a Corsan pelo telefone 0800-646-6444 ou por meio dos canais digitais. Para o atendimento presencial é necessário agendar horário via 0800, pelo site www.corsan.com.br ou pelo aplicativo de smartphone.