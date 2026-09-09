Corsan reúne voluntários em mutirão de limpeza após desfile da Independência

Cerca de 15 voluntários da Corsan participaram, no último domingo, 6, de um mutirão de limpeza na Praça Getúlio Vargas, em Alegrete. A ação ocorreu após o desfile alusivo ao Dia da Independência e resultou na coleta de aproximadamente 50 quilos de resíduos, que serão destinados à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Tiaraju.

A atividade integrou a programação do World Cleanup Day, ou Dia Mundial da Limpeza, movimento internacional de mobilização contra o descarte inadequado de lixo e a poluição, celebrado em 20 de setembro. A iniciativa reúne voluntários em diferentes países para ações de limpeza e conscientização sobre consumo, destinação de dejetos e preservação dos espaços compartilhados.

Para a coordenadora de meio ambiente da Corsan, Zaida Siufi, ações como essa mostram que a união da comunidade e a adoção de pequenas atitudes podem fazer a diferença na preservação ambiental. “Cuidar dos espaços públicos também é uma forma de cuidar da água e do meio ambiente. Um resíduo descartado de maneira inadequada pode chegar aos sistemas de drenagem, esgotamento esgotamento sanitário, aos rios e mares. A mensagem que deixamos é uma: juntos, somos capazes de transformar realidades”, destaca.

Ao longo de setembro, a Corsan realizará ações referentes ao Dia Mundial da Limpeza em mais de dez cidades gaúchas atendidas pela Companhia. A programação reúne colaboradores voluntários, estudantes, professores, moradores, prefeituras, cooperativas e outras entidades parceiras em atividades de limpeza e educação ambiental, reforçando a importância da destinação correta de materiais e da preservação das fontes naturais e reservas de água.