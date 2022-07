Corte de cabelo que imita calvície vira sucesso em cidade do RS

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um grupo de amigos de Três Passos, no Noroeste do Rio Grande do Sul, fez um pedido inusitado ao barbeiro Marcio Campos: um corte de cabelo que imitava a calvície.

“Achei bem louco né, é um negócio que não ia passar despercebido depois de feito. Mas eu não penso duas vezes, vamos fazer, eu estou aí pra isso, pra cortar cabelo, para fazer o que eles querem, então é isso aí, fazer um desenho na cabeça de cada um”, disse o barbeiro em entrevista à RBS TV.

Após postar o vídeo do corte de cabelo e viralizar nas redes sociais, a procura pelo serviço aumentou. Um dos novos adeptos é o estudante Pedro de Morais Krummenauer, que estava com um grupo de amigos quando assistiu ao conteúdo. “Achamos da hora e daí falamos com o Marcio e fizemos o corte”.

O pai do jovem, o marceneiro Alexsander Amaral Krummenauer, contou que a primeira reação foi rir. “É diferente, vamos dizer assim, aceitável, a gurizada de zoeira ali, uma loucura saudável, bem criativa, né?”.

A moda não ficou só entre os homens. A Maiqueli dos Santos Campos também resolveu aderir ao corte. O vídeo postado por ela nas redes sociais já tem mais de 15 milhões de visualizações.

Para ela, o corte de cabelo é uma boa maneira de incentivar as mulheres a se aceitarem, com qualquer formato de cabelo.

“Me sinto mais mulher do que nunca, não deixei de ser feminina, não deixei de gostar das coisas que eu gosto. Representa a minha força, que eu sou mulher maravilhosa com qualquer corte de cabelo, de todas as formas e jeitos” , disse.

Fonte: G1