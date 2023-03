Coruja de grande porte é caputrada do pátio do SINE em Alegrete

A servidora do FGTAS – Sine, Maria da Graça Broll e outros colegas ao chegar para trabalhar, na tarde deste dia 20, se depararam com uma enorme coruja no pátio do local.

Diz que era uma ave grande e que nunca tinha visto por aqui.- Ao me aproximar percebi estar assustada e machucada e mesmo acuada não conseguiu levantar voo. Logo, servidores do SINE acionaram o patrulhamento ambiental que esteve no local e capturou a coruja.

Policiais do Grupo Ambinetal capturando a ave

Os policiais a deixaram em uma veterinária para que possa receber os cuidados necessários antes de soltar na natureza.

Pelas características é uma coruja da espécie Suindara ( conhecida também por cara de coração) que habita desde o Centro Oeste, com maior incidência no Sudeste até o Sul do Brasil.