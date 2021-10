Cosete Ramos quer transformar o Palácio Rui Ramos em um cenário vivo de arte e cultura

Share on Email

Cosete Ramos, filha do Deputado Ruy Ramos e Neyta Ramos, que são eternizados na história de Alegrete e dão nome aos mais importantes parques da cidade é apaixonada por sua cidade. Mesmo morando em Brasília, uma vez por ano vem à cidade para junto com nossa gente comemorar o aniversário do Município e realizar o concurso crônicas literárias em nome de seu pai

Este ano, novamente a vibrante Cosete veio a Alegrete para os 190 anos e o Bicentenário de Anita Garibaldi e com seu jeito impar falou de um projeto que comunicou ao Prefeito enquanto ele estava fazendo uma live – Transformar o Palácio Rui Ramos, sede da Prefeitura na praça Getúlio Vargas, em um local vivo de cultura e arte à comunidade e a quem visitar Alegrete.