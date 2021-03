Covid-19: Alegrete contabiliza mais 111 casos positivos e 45 hospitalizados

Compartilhe















Nesta quarta-feira (10) foram registrados 111 casos positivos, 62 mulheres e 49 homens, com idades entre 01 ano e 90 anos. Também foram registrados 50 recuperados. Foi registrado o óbito de um homem de 37 anos por Covid-19.

Há 13 pacientes na UTI Covid, sendo os 13 confirmados. No Hospital de Campanha há 24 pacientes, destes 23 confirmados e na UPA são 21 internados, 09 confirmados. A UTI Covid tem 15 leitos, então há 02 leitos disponíveis. Já no Hospital de Campanha, que tem 30 leitos, assim há 06 disponíveis. Na UPA, que conta com 25 leitos, há 04 disponíveis.

Atualmente são 6.128 casos confirmados, com 4.646 recuperados, 1398 ativos (1358 estão ativos em isolamento domiciliar e 45 hospitalizados positivos de Alegrete) e 84 óbitos.

Foram realizados 22.182 testes, sendo 15.845 negativos, 6.128 positivos e 209 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 1.562 pessoas.