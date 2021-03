Covid-19: Alegrete já recuperou mais de 4 mil pessoas, veja relato de um deles

Compartilhe















Conforme o boletim anunciado pela secretaria de saúde de Alegrete, 4.491 pessoas já foram recuperadas da covid-19.

O município está com 5.722 casos confirmados e 1.158 casos ativos. Destas, 1.120 pessoas estão em isolamento domiciliar e 38 positivados estão hospitalizados na Santa Casa de Caridade.

Alegrete já realizou 21.225 testes, sendo 15.288 negativos, 5.722 positivos e 215 ainda aguardam resultado. Em observação com síndrome gripal são 1.344 pessoas.

Todas as milhares de pessoas que conseguiram a cura tiveram a possibilidade de tratamento pós-covid. Em contato com a Secretaria de Saúde do Município, Araceli Fontoura, existe uma central de atendimento no Centro de Especialidades Médicas de Alegrete – CEMA, onde é feito uma triagem médica encaminhando a pessoa para um tratamento pós-covid se necessário.

Muitos casos entre os recuperados não necessitam de apoio depois da extinção do vírus, porém outros necessitam de pneumologista, fisioterapeuta, psicólogo e nutricionista devido às sequelas impostas pela doença. A reportagem do PAT entrou em contato com um recuperado. Ele revelou o drama da doença por ordem cronológica e no final fez um depoimento emocionante em forma de agradecimento pela exitosa recuperação.

Relato pós Covid – 19

“Sim, eu tive covid. Foi tudo muito rápido, começou com um desconforto, depois uma dor de cabeça, dor nos olhos parecendo sinusite e dor no corpo. Na madruga evoluiu para uma febre e dor de garganta. Isso foi em um sábado para domingo.

Pela manhã fui na Santa casa, já não tinha mais febre, e o médico achou que poderia ser realmente uma sinusite, nas também não descartou a covid e me receitou já um tratamento, sai de lá e fui na farmácia fazer o exame que logo positivou.

Bom, aí a minha preocupação já foi em cima da minha família e pessoas que eu tive contato, a sorte era que eu estava tendo contato restrito e consegui avisar todas as pessoas que eu tive contato antes do sintomas e graças a Deus ninguém teve nada, somente a minha sogra. A partir desse momento me isolei, fiquei na minha casa, sozinho passei os primeiros 3 dias, enquanto minha família fazia exames e, felizmente, dava negativo. Depois minha sogra fez e deu positivo, ela foi para minha casa. Ficamos lá, tomando remédio e se alimentando bem, porém no quinto dia eu não conseguia dormir, não conseguia me mexer de tanta dor nas costas, fui ao hospital e eu estava com uma pneumonia, fui muito bem atendido pelo Dr Omar Abdala, e segui o tratamento dele.

Minha sogra também desenvolveu uma pneumonia, ficamos se tratando, e sempre que sentíamos algo estranho, corríamos para o hospital.. mesmo que demorasse 5 horas, estávamos lá para saber o que tínhamos de errado. O atendimento que tivemos foi muito bom, fui liberado, só que nesse mesmo dia minha sogra precisou ser internada, o Dr Dion foi extremamente atencioso, sem dúvida fez diferença no processo.

Eu estava lá, aquele hospital era um silêncio, e eu tive que assinar os documentos para a internação. Voltei para casa e segui isolado, mesmo que já não tivesse necessidade, e chorava, tinha medo, pois essa doença nos deixa assim, com medo! Confesso que minha cabeça não saiu legal disso tudo, fui no mercado e tinha vontade de correr de lá, pois jamais quero passar por tudo isso de novo! Hoje a minha sogra já está em casa, com os devidos cuidados e fora de perigo. Mas os dias que tive isolado, sozinho primeiro, com medo de perder minha família, de nunca mais ver todos, e depois medo de perder minha sogra, jamais sairão da minha cabeça. Fiz algumas promessas, decidi mudar em vários aspectos, pois a vida, parceiro, só tem valor quando fica ameaçada. Meus exames estão ok, obviamente ainda vou ver mais pra frente outros exames por precaução. Ainda me sinto cansando ao subir escada e se tenho que me mover abruptamente, e também ainda tenho dores nas costas, cada dia menos, dores musculares. Sei lá, só sei que tivemos anjos que cuidaram da gente, eu só quero agradecer meus amigos enfermeiros e técnicos em raio x que me deixavam tranquilo no momento de desespero. Quero agradecer à Santa Casa pelo excelente atendimento que tivemos, enfermeiros atenciosos e super competentes. Sem palavras!

Quero agradecer aos médicos que cuidaram da gente. Agradecer a família da Carmela Rosso que em TODO tempo esteve comigo e a minha família que lá do Rio me ligava todo dia para saber como estava e me dando apoio. Meus pai, minha mãe e meu irmão, sempre atentos. Quero agradecer a minha esposa Carmela por ser incansável em tudo e meu sogro Rodrigo Ramos Aurélio.

Obrigado Deus por essa nova oportunidade, por mim e por minha sogra, e eu deixo a seguinte dica!

Se você está isolado em casa, se caso se sentir estranho, não tenha receio, vá direto ao hospital, o que pode ser bobeira para você hoje, pode ser um agravamento amanhã, a coisa é muito rápida, quanto mais cedo ir ao médico, melhor!

Muita vitamina C e D, zinco, frutas, legumes, saladas. Reforce sua imunidade!

Era isso!

Força a quem tá passando por isso!

Se caso você estiver sozinho em isolamento e te der um desespero, pode me chamar para conversar, no whatsapp ou aqui, vamos trocar ideia, só não fica com esse sentimento que eu sei que é horrível!

Um grande abraço a todos e graças a Deus e a nossos médicos e enfermeiros, estamos bem e em casa!

Agora vamos pagar as promessas hahahaha.” Felipe Ribeiro

Júlio Cesar Santos