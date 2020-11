Covid-19: Alegrete registra mais 40 casos positivos e tem 473 pacientes ativos

São 1.654 casos confirmados, com 1.161 recuperados, 473 ativos (457 em isolamento domiciliar e 16 hospitalizados positivos de Alegrete) e 20 óbitos. Dos 16 internados, 7 estão na UTI Covid e 9 no Hospital de Campanha. Foram realizados 10.373 testes, sendo 8.635 negativos, 1.654 positivos e 84 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 741 pessoas.