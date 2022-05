Covid-19: após 63 dias, Alegrete volta a receber Aviso 3As de Monitoramento

O Governo reitera que a emissão de Avisos pode ocorrer a qualquer momento, sem necessidade de deliberação por parte do Gabinete de Crise.

A decisão do GT Saúde, que se reuniu na terça-feira, ocorreu devido ao aumento acelerado de casos confirmados de covid-19 no Estado, que praticamente duplicou nos últimos dez dias. Entre 7 e 17 de maio, a incidência acumulada passou de 113,7 a cada 100 mil habitantes para 223,2.

Muitas pessoas continuam usando máscaras, na rua, para se proteger do frio e de vírus

Ao contrário das últimas semanas, o aumento da contaminação teve reflexo no número de internados em leitos clínicos. Entre suspeitos e confirmados, houve um crescimento de 47% em apenas nove dias – 339 casos em 9 de maio para 521 em 18 de maio. O número de internados em UTIs por covid-19 segue estável, fato já esperado devido à evolução natural da doença. No entanto, o GT Saúde espera aumento nas internações em UTIs nos próximos dias, sugerindo a avaliação pelos comitês regionais da utilização de máscaras em locais fechados.

Como o Estado também registra um elevado número de casos de outras doenças, entre elas a dengue, o aumento nas internações por covid-19 causou preocupação ao GT Saúde.

Para evitar o aumento do contágio, o governo do Estado tem reforçado a importância da busca pela dose de reforço da vacina contra a covid-19. Cerca de 79,7% da população residente no Rio Grande do Sul está com o esquema vacinal primário (duas doses) completo, mas apenas 50,4% tomou a dose de reforço, completando o esquema vacinal.

Em Alegrete, conforme o boletim epidemiológico emitido na quarta-feira (18), foram registrados 18 casos positivos, 13 mulheres e 5 homens, com idades entre 09 e 82 anos. Sete pacientes haviam sido recuperados.

Ainda, de acordo com o boletim há uma pessoa internada com Covid-19 na unidade clínica da Santa Casa de Alegrete.

Atualmente são 19.384 casos confirmados e 18.945 recuperados. O município até a noite de quarta tinha 112 casos ativos da doença. Alegrete soma 327 vidas perdidas para Covid-19.

A secretaria de saúde da cidade já realizou 56.059 testes, sendo 36.685 negativos, 19.384 positivos e não há pessoas aguardando resultados de exames. Em observação com síndrome gripal há 68 pessoas em Alegrete, pelos últimos dados oficiais divulgados.