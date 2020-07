Covid-19: é preciso adotar medidas mais rígidas de isolamento social

Compartilhe









Essa semana foi anunciado em Alegrete um segundo lockdown no final de semana aqui na cidade. O lockdown ocorre entre a noite de sexta-feira e a manhã de sábado. Durante esse período apenas podem manter as atividades serviços específicos.

Para a vereadora Maria do Horto “é preocupante a situação que estamos vivendo em nosso município. Já passamos dos 200 casos positivos e os números só aumentam a cada dia, há alguns dias estávamos com as duas UTIs com sua lotação extremamente alta. É preciso que ações efetivas e estratégicas sejam adotadas. Precisamos ter em mente que é preciso acima de tudo, pensarmos na saúde e segurança das pessoas e para isso é imprescindível que medidas mais restritivas em relação a circulação de pessoas nos dias de semana sejam adotadas. Assim, nesse momento, a adesão da bandeira vermelha por um período maior, com regras bem definidas poderia apresentar melhores resultados na contenção do vírus”.

Segundo a vereadora “foram apenas cerca de 2.200 pessoas testadas, o que representa 5% da população, é preciso testar mais. Precisamos realmente vivenciar um isolamento social, adotando providências para o monitoramento do aumento no número de casos frente à capacidade do sistema de saúde. Além disso, é fundamental que a população se conscientize de que é preciso ficar em casa e de que isso não é uma filosofia ideológica ou partidária, mas uma necessidade de saúde pública e de sobrevivência. O coronavírus é altamente contagioso, o uso da máscara auxilia, mas não soluciona completamente a questão. O isolamento social continua sendo a melhor forma de conter a disseminação do vírus e não termos um colapso no sistema de saúde.”