Covid-19 em Alegrete: 10° óbito e 14 casos confirmados nesta terça-feira

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Nesta terça-feira, 28 de julho, foram registrados 14 novos casos positivos de Covid-19 e 10 pacientes recuperados. Os novos casos são 9 mulheres, 4 homens e uma criança, todos com idades entre 3 e 76 anos.

Também nesta terça-feira foi confirmado o décimo óbito por Covid no município, uma mulher de 76 anos que faleceu no último sábado, ela estava na UTI aguardando resultado do exame e apresentava outras comorbidades. Outra paciente, da cidade de Santiago, veio a óbito hoje, ela estava internada na Santa Casa de Alegrete mas o óbito contabiliza para o seu município de origem.

Com a nova atualização, o número de casos confirmados chegou a 205, com 130 recuperados, 65 ativos (54 em isolamento domiciliar e 11 hospitalizados) e 10 óbitos.

São 2.393 pessoas testadas, sendo 2.181 negativos, 205 positivos e 7 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 280 pessoas.