Covid-19: fiscalização, bloqueio de ruas e locais públicos marcaram o fim de semana

No último sábado(24), à noite, algumas ruas foram fechadas para evitar aglomerações. Durante o final de semana, uma ação bem mais intensificada com os fiscais da Prefeitura, Guarda Municipal e a Polícia Civil, teve por objetivo, fazer com que as pessoas cumpram os Decretos vigentes.

Segundo informações do Diretor da Guarda Municipal, Angelo Tertuliano, que também atuou na fiscalização, na noite de sábado, a ação ocorreu até por volta das 2h20min.

Com alguns acessos a locais de maior movimento e aglomeração estrategicamente fechados, a concentração foi nas denúncias de aglomeração em praças, parques e alguns estabelecimentos comerciais. Na noite e madrugada de domingo, ocorreram várias abordagens, orientação e autuações.

Na noite de ontem(25), também ocorreu fiscalização e atendimento de denúncias. Mas de forma muito mais tranquila que na noite anterior.

Uma das preocupações exposta pela Secretária de Saúde Haracelli Fontoura é que muitas pessoas não estão respeitando os Decretos e, ainda, passaram a agredir verbalmente e fisicamente os fiscais. Como num caso ocorrido na Vila Nova onde eles foram apedrejados. A questão toda está no cumprimento das medidas de distanciamento controlado e decretos estadual e Municipal. Desta forma, ninguém será autuado – diz.