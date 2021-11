Covid-19: novo decreto faz adequações às medidas sanitárias em Alegrete

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, publicou no último sábado, 20, o decreto nº. 775, que recepciona e adota o Decreto Estadual nº 55.882 de 15 maio 2021 que: “Institui o Sistema de Avisos, Alertas e Ações para fins de monitoramento, prevenção e enfrentamento à pandemia de COVID-19 no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território estadual e dá outras providências”, e suas atualizações.

Entre as determinações do decreto, elaborado a partir de um acordo entre os municípios da Associação dos Municípios da Fronteira Oeste, há a alteração no horário de atendimento de restaurantes, lanchonetes, bares e similares. A estes fica estabelecido encerrar o atendimento presencial até 4h, exceto os considerados essenciais descritos no artigo 17 do Decreto Estadual nº 55.882.

Ainda sobre o enfrentamento à pandemia do Covid-19 foram realizadas adequações às medidas obrigatórias e ressaltadas as medidas já estabelecidas (uso de máscara e álcool em gel).

Será cobrado o comprovante de vacinação nos seguintes estabelecimentos:

competições esportivas com público;

eventos de entretenimento em locais fechados, tais como casas de festas, casas noturnas e similares, ou em locais abertos, com controle de acesso de público;

feiras e exposições corporativas, convenções, congressos e similares;

cinemas, teatros, auditórios, circos, casas de espetáculos, casas de shows e similares;

parques de diversões, recreativos, naturais e outros atrativos turísticos similares;

academias e clubes recreativos.

No link é possível acessar o decreto na íntegra:

https://www.alegrete.rs.gov.br/leis/2-543-2021-1.pdf

Foto de capa: Eduardo Silveira