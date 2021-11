Covid: Alegrete tem nove pacientes positivos em isolamento domiciliar

No sábado (6) e no domingo (7) não foram registrados casos positivos. Nesta segunda-feira (8) foram registrados 02 casos positivos, 02 homens com idade entre 50 e 65 anos. No dia de hoje foram registrados 04 recuperado e até a publicação do boletim não foram registrados óbitos.



Na Enfermaria Covid não há internados. Dessa forma, na Enfermaria Covid há 06 leitos disponíveis. Na UTI Adulto há 07 internados, 01 confirmado em leito de isolamento. Dessa forma na UTI Adulto há 1 leito disponível.

Atualmente são 12.062 casos confirmados, com 11.758 recuperados, 10 ativos (9 estão ativos em isolamento domiciliar e 01 hospitalizado positivo de Alegrete) e 294 óbitos.



Foram realizados 40.218 testes, sendo 28.156 negativos, 12.062 positivos e 03 aguardando resultado.