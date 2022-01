Covid em alta: mais de 66 casos nesta terça-feira

Share on Email

Foi registrada uma pessoa recuperada e até a publicação do boletim não foram registrados óbitos.

Há um paciente internado com Covid-19 na Santa Casa de Alegrete, da cidade de Rosário do Sul. Na UTI não há pacientes diagnosticados com Covid-19.

Santa Casa suspende visitas por tempo indeterminado

Atualmente são 12.232 casos confirmados e 11.778 recuperados. Há 155 casos ativos no Município.

Até a data de hoje, temos registrados 299 óbitos por Covid-19.

Foram realizados 41.456 testes, sendo 29.218 negativos, 12.232 positivos e há seis (6) pessoas aguardando resultados de exames. Em observação com síndrome gripal há 206 pessoas.