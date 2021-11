Covid: força-tarefa para vacinar população em atraso com a 2ª dose em Alegrete

Uma força-tarefa foi organizada pela Secretaria Municipal de Saúde. Das 18h às 21h, o público poderá se dirigir ao antigo PAM (ESF Bento Gonçalves), Centro Social Urbano (CSU) e UBS Rondon levando os documentos pessoais e cartão de vacinação para ter acesso ao imunobiológico.

No CSU e UBS Rondon serão aplicadas doses para pessoas que estão em atraso com a vacina Pfizer e Fiocruz/Astrazeneca. Já na ESF Bento Gonçalves (antigo PAM) para quem está em atraso com as vacinas Pfizer, Fiocruz/Astrazeneca e Butantan/Coronavac.

O atendimento de repescagem ocorrerá como forma de buscar os faltosos da segunda dose e também as pessoas que trabalham no comércio e tem dificuldades em sair do trabalho. Nesse dia haverá vacinação apenas de segunda e terceira doses para faltosos conforme descrito no cartão de vacinação. “Proteção pela metade não é proteção. A eficácia da imunização só pode ser garantida após a D2 e esta quarta será a grande oportunidade para a população se adiantar e estar logo com a proteção completa”, alerta a enfermeira Juliana Michael, coordenadora da Vigilância Epidemiológica.

Segundo a secretária Haracelli Fontoura, em Alegrete há muitas pessoas que estão com a segunda dose da vacina atrasada, tanto da Coronavac, quanto Astrazeneca e Pfizer. “Quem perdeu o prazo e está atrasado para a D2, até mesmo pelas recentes antecipações divulgadas, também poderá aproveitar para colocar em dia. Hoje temos quase 70% da população alegretense total com o esquema vacinal completo, mas ainda podemos avançar e, cada vez mais, retornar à normalidade das atividades na cidade. Precisamos que estas pessoas procurem os locais de vacinação ou as unidades de saúde que aplicam a vacina o quanto antes, para que possam concluir o esquema vacinal”, revelou.

Em relação à liberação da dose de reforço para todas as pessoas acima de 18 anos, a secretária esclarece que aguarda a resolução do Governo do Estado para começar a aplicação.