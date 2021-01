Covid não dá trégua no ano novo: em 3 dias dois óbitos

Compartilhe















O terceiro dia de 2021 já registra o segundo óbito pela Covid-19. O paciente com 43 anos estava hospitalizado desde o dia 2 de janeiro, na UTI Covid da Santa Casa de Alegrete. Segundo informações da Secretaria de Saúde do Município, ele apresentava outras comorbidades.

A 37ª morte em decorrência do novo coronavírus foi confirmada nesta manhã à reportagem do PAT.

Em pouco mais de 24h, neste início de ano, o Município contabiliza dois óbitos e, de acordo com o último Boletim Epidemiológico, 768 casos ativos do vírus. Além dos mais de 600 em observação. Hospitalizados há 12 pacientes, destes, 05 na UTI covid e 07 no hospital de campanha.

Até o momento, são 2.683 casos confirmados, com 1.886 recuperados, 762 ativos (749 em isolamento domiciliar e 13 hospitalizados positivos de Alegrete) e 37 óbitos.

Foram realizados 13.247 testes, sendo 10.528 negativos, 2.683 positivos e 36 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 633 pessoas.

As últimas homenagens ocorreram a cargo da Funerária Angelus. O sepultamento foi realizado às 11h30min, conforme protocolo da OMS.