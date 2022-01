Covid: Prefeitura realiza testagem em pessoas com sintomas e assintomáticas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Nesta quinta-feira(6), uma grande ação será realizada pela Secretaria da Saúde no Município. O ônibus da Saúde estará em três pontos e horários distintos para testagem da população.

Nos últimos dias, devido às aglomerações realizadas no final de ano e também a falta de cuidados de algumas pessoas, pela ausência do uso da máscara e a higienização das mãos, além das viagens, tanto de familiares que se deslocaram para outros Municípios como os que vieram para Alegrete, um novo surto de Covid se instalou no Município.

A secretaria de Saúde já estava realizando testes para pessoas assintomáticas e, neste dia 6, uma nova ação será realizada pela manhã, na Avenida Freitas Valle das 8h30min, às 11h30min, pela parte da tarde, o ônibus da Saúde vai ficar no pátio do Centro Social Urbano(CSU), das 13h às 15h30min e à noite no Parque Rui Ramos das 18h30 às 20h.

Pessoas assintomáticas e com sintomas poderão realizar o teste. No último dia cerca de 74 testes foram realizados sendo 40 positivados.

Os exames, segundo a secretária de Saúde Haracelli Fontoura, têm o objetivo de rastrear pessoas contaminadas e que não estão apresentando sintomas da doença.