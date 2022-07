Covid: uma pessoa hospitalizada, 134 pacientes ativos e 26 novos casos nesta segunda

Foram registrados 26 novos casos positivos entre sábado (16/07) e segunda-feira (18/07).

No sábado (16-07) foram registrados 10 casos positivos, 05 mulheres e 05 homens, com idades entre 13 e 82 anos.

No domingo (17-07) foram registrados 08 casos positivos, 5 mulheres e 3 homens com idades entre 25 e 57 anos.

Na segunda-feira (18-07) foram registrados 08 casos positivos, 4 mulheres e 4 homens com idades entre 18 e 68 anos e foram registrados 26 recuperados.

Há 01 pessoa internada com Covid-19 na unidade clínica da Santa Casa de Alegrete.

Atualmente são 20.266 casos confirmados e 19.804 recuperados. Há 134 casos ativos no Município.

Até o momento foram registrados 328 óbitos por Covid-19.

Foram realizados 58.821 testes, sendo 38.555 negativos, 20.266 positivos há 05 pessoas aguardando resultados de exames.