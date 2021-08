A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde, informa que nesta segunda-feira (23) continua a vacinação para a população de 18 anos completos ou mais, com a primeira dose contra a Covid-19, a partir das 8h30 em todas as UBSs com salas de vacinação. Para se vacinar é preciso apresentar documento de identidade com foto e CPF.

Segundo a Secretaria de Saúde (SMS) apenas as UBSs Saint Pastous, CSU, Promorar, Nova Brasília e Vera Cruz estarão realizando também a aplicação da 1ª dose contra a Covid-19 em gestantes e adolescentes com comorbidades.

Ainda conforme a SMS, as pessoas que estão com a 2ª dose agendada para esta segunda-feira, 23, devem procurar as UBSs preferencialmente no turno da tarde, em função da vacinação com a 1ª dose. No PAM será realizada a aplicação da 2ª dose das vacinas da Pfizer e Coronavac e nas demais UBS será aplicada a 2ª dose da vacina dos laboratórios Fiocruz/Astrazeneca.

No momento da vacinação também podem ser feitas doações de alimentos para a campanha “Vacinação Solidária”. Todas as doações são destinadas à famílias em situação de vulnerabilidade social do município. A campanha é uma iniciativa da Câmara Municipal de Alegrete, do Conselho Municipal de Saúde, da UABA e da Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social.