Coyote Moto Peças, Oficina e Preparações, um novo conceito para os apaixonados por duas rodas

Conteúdo Patrocinado!

Um novo conceito em produtos, serviços e acessórios para motocicletas, abriu suas portas na manhã de ontem (20), na Rua Daltro Fiho 382. Coyote Moto Peças, oficina e preparações inaugura com o objetivo de atender a demanda da comunidade e satisfazer a expectativa dos seus clientes, atuando no segmento de motocicletas e motonetas.



Com a experiência de uma vida inteira e o olhar atento às últimas tendências, Fernando Frigo juntamente com sua esposa Beatriz Frigo após muitos anos atuando no setor de gastronômico, decidiram inovar e investir no segmento voltado para os apaixonados por liberdade, o chamado “ amor em duas rodas”.

A Coyote Moto Peças, oficina e preparações surge com o intuito de contribuir com a comunidade, oferecer produtos, serviços e um atendimento de qualidade e diferenciado.

Na Coyote Moto Peças é possível encontrar toda a linda de capacetes de marcas renomadas no mercado, peças de manutenção, pneus, óleos, escapamentos esportivos para competição e rua, escapamentos personalizados com cores, cromados para os mais diversos tipos de motocicletas, peças sob encomenda, serviço de tele-busca e muito mais.

Fernando e Beatriz contam ainda com a experiência do amigo e profissional Tiago Rodrigues, responsável pela oficina que possui um amplo espaço para as motocicletas, duas rampas novas, além dos diversos equipamentos e ferramentas para desenvolver um trabalho com agilidade, qualidade e excelência.

Coyote Moto Peças, Oficina e Preparações.

Uma vida equilibrada pode te levar muito longe!

Horário de atendimento:

Manhã: das 7h30min às 12h

Tarde: das 14h às 19h

Endereço: Daltro filho, 382 – Cidade Alta

Telefones/ Whatsapp: 9 9962 6407 / 9 9707 9757

Facebook: Coyote Moto Peças – Oficina – Preparações

Instagram: coyotemotopeçaseoficina

Aline Menezes