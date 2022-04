Cozinha Comunitária e responsável pela alimentação a desabrigados que estão no Ginásio do IEEOA

Com a suba do Ibirapuitã que já passa do 11m 30cm, conforme a Estação da CPRM, na Vila Nova, aumenta o número de pessoas atingidas em Alegrete.

Uma das preocupações era onde colocar todos os que não tem onde ficar. A Defesa Civil está com desabrigados no Ginásio do Oswaldo Aranha e até o meio dia deste dia 28, a informação é de que 70 pessoas já estão no Ginásio. No posto do Bairro Macedo tem 13 pessoas alojadas até as 15h deste dia 28.

Alojados no ginásio do IEEOA

A secretária Iara Caferaratti, de Promoção e Desenvolvimento Social, informa que a Cozinha Comunitária é quem vai fazer e distribuir a alimentação a quem está no ginásio do IEEOA.

Alojados no ginásio do IEEOA

A equipe de 11 assistentes sociais da Secretaria dos CRAS, de cada teritório, indo nos bairros verificando a situação das famílias, disse a Secretária.

A assistente social, Raquel Mesquita, que coordena o trabalaho diz que de ontem para hoje aumentou, consideravelmente, o número de pessoas atingidas pela enchente em Alegrete que estão sendo acompanhadas pela Secretaria.