Cozinha Comunitária está produzindo em média 950 refeições semanais

Neste período de isolamento social, muitas famílias de Alegrete procuraram auxílio devido à dificuldade pela falta de alimentação. Os casos de vulnerabilidade social que já eram atendidos pelos CRAS mantém, além de novos cadastros como carroceiros, cabeleireiros, entre outros, comentou a Secretária Iara Caferatti.

A demanda está crescendo diariamente e ações de combate à fome são minimizadas com distribuição de cestas alimentares e marmitas produzidas pela cozinha comunitária.

Conforme Iara, é importante salientar que há critérios para as concessões pois é do recurso livre da Prefeitura. O prefeito Marcio Amaral, diante da situação de emergência pela pandemia, validou o plano de ação da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social que deverá ser apresentado nesta quinta-feira para o Conselho Municipal de Assistência Social. Mais uma vez, o Conselho deverá ser parceiro conduzindo a aprovação do plano- disse.

A cozinha comunitária, de Alegrete, é um equipamento de segurança alimentar que é responsável pelo quadro de servidores, porém a manutenção é do governo municipal. As refeições são porcionadas em marmitex e distribuídas totalmente sem custo para famílias acompanhadas pela rede de serviços socioassistenciais.

Atualmente a cozinha produz em média 950 refeições semanais e funciona de segunda a sexta-feira. Há ações de combate à fome e a falta de renda, mediante avaliação do técnico assistente social nos CRAS dentro do seu território. As famílias que necessitam ajuda devem procurar o CRAS do seu território sendo: Zona Norte, Sul, Leste e Extremo Leste.