CPERS de Alegrete mobilizado em defesa da escola pública e dos diversos direitos da categoria

A concentração dos professores estaduais de Alegrete ocorreu na Praça Getúlio Vargas. Com faixas e cartazes, eles expressaram os motivos da mobilização. As reivindicações incluem a revisão geral dos salários em 12,14%, mais investimentos na educação pública, menos burocratização e a rejeição à militarização das escolas públicas.

Participaram do ato professores ativos e aposentados que integram o 19º Núcleo do CPERS. Vanderlei de Paula, presidente do núcleo, destacou que a participação dos professores depende da decisão de cada direção escolar. Ele ressaltou que a luta é coletiva e visa beneficiar a todos, sendo fundamental o engajamento dos colegas nas atividades que buscam melhorias gerais nas condições de trabalho, nas escolas e na saúde dos trabalhadores em educação.