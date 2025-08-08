CPERS de Alegrete promove plebiscito pela isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil

O 19º Núcleo do CPERS/Sindicato está de casa nova em Alegrete. A sede agora funciona em um imóvel na Avenida Dr. Lauro Dornelles, que está sendo adaptado para atender às atividades do Sindicato, que segue firme nas lutas em defesa da categoria.

Neste mês de agosto, serão realizadas diversas ações voltadas à mobilização política, à valorização profissional e à oferta de serviços aos associados. As diretoras do 19º Núcleo do CPERS, Tânia Dias e Rosane Grissa, acompanhadas da professora aposentada Maria Neli, apresentaram as iniciativas do Sindicato aos docentes de Alegrete, Manoel Viana e São Francisco de Assis.

Entre as principais bandeiras de luta está o plebiscito popular pela isenção do Imposto de Renda para rendimentos de até R$ 5 mil, pauta que beneficiaria a maior parte da categoria de professores e funcionários de escolas. Segundo as representantes, a coleta de assinaturas já está em andamento, com urnas disponíveis na sede do CPERS em Alegrete e também em pontos de mobilização nas ruas, registrando grande adesão.

Neste mês, o atendimento jurídico não será realizado em Alegrete, mas sim em Manoel Viana (pela manhã) e em São Francisco de Assis (à tarde), no dia 21 de agosto. Outra iniciativa em andamento é a Mostra Pedagógica — com inscrições abertas até o dia 13 — que tem como objetivo valorizar o trabalho de professores e escolas públicas.

O Sindicato segue atuando em defesa dos aposentados, que sofrem com o que consideram um desconto previdenciário ilegal, e já protocolou um pedido de julgamento com urgência no Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, um ônibus lotado sairá de Alegrete no dia 15 para um ato em Porto Alegre da frente dos servidores públicos estaduais em defesa do IPE.

O Núcleo de Alegrete, também, oferece um curso preparatório gratuito para sócios interessados em prestar o concurso da rede estadual, com prazo para associação até 1º de setembro para poder participar. A agenda de agosto ainda inclui uma roda de conversa quinzenal com aposentados e uma live com a direção central do CPERS, no dia 19, servindo como um momento de escuta para os diretores de escola sob intensa pressão.

Plebiscito do CPERS em Alegrete