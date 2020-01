CPERS realiza brechó e pedágio para ajudar os que tiveram ponto cortado em Alegrete

Preocupados com a situação de alguns professores e servidores que com a greve do Magistério tiveram o ponto cortado, o 19 Núcleo do CPERS organizou ações solidárias para ajudar os colegas.

Hoje, 3, o comando de greve vai fazer um brechó solidário, às 9h, na concentração dos grevistas na Praça Getúlio Vargas.

Eles arrecadaram alimentos para fazer cestas básicas e ajudar os que tiveram o ponto cortado. Também vão fazer um pedágio para ajudar os colegas.

Ana Marta Félix, do CPERS, não soube precisar quantos não receberam, mas diz que as escolas onde tiveram o ponto cortado foram: Farroupilha, Gaspar Martins, Lauro Dornelles, José Bonifácio, Eduardo Vargas e Tancredo Neves até o momento , porque os professores foram ao CPERS.

Vera Soares Pedroso