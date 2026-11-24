Durante o encontro, foram definidos os integrantes da mesa diretora e os primeiros encaminhamentos para o andamento das investigações.

O vereador Eder Fioravante foi eleito presidente da comissão. Jaime Duarte assumirá a vice-presidência, enquanto Leandro Meneghetti será o relator. Como suplentes, foram designados os vereadores José Rubens Rosa Pillar, Paulo Berquó e Vagner Fan.

A CPI terá prazo de 120 dias para apurar possíveis irregularidades nos procedimentos de abordagem realizados pela Guarda Municipal, incluindo denúncias de abuso de autoridade, tratamento discriminatório e eventual descumprimento das normas legais que regulamentam as atividades da corporação.

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A investigação também deverá verificar possíveis falhas ou omissões dos órgãos responsáveis pela supervisão, fiscalização e controle da Guarda Municipal.

Reuniões serão abertas à comunidade

Entre os encaminhamentos definidos na primeira reunião, ficou estabelecido que a CPI realizará encontros semanais, sempre às quartas-feiras, às 9h, no Plenário Vereador Gaspar Cardoso Paines. As reuniões serão abertas ao público, possibilitando que a comunidade acompanhe presencialmente o andamento dos trabalhos.

Os integrantes também aprovaram o envio de ofícios ao Poder Executivo, comunicando oficialmente a composição da comissão e solicitando documentos relacionados à investigação. Entre os materiais requisitados estão a íntegra do relatório da sindicância referente à ocorrência registrada em 29 de agosto de 2026 e o relatório elaborado pela Corregedoria da Guarda Municipal.

Próxima reunião será em 2 de dezembro

A próxima reunião da CPI está agendada para o dia 2 de dezembro. Na ocasião, deverá ser apresentado o cronograma de trabalho, com a organização das próximas etapas da investigação.

A comissão terá a responsabilidade de reunir informações, analisar documentos e apurar os fatos denunciados dentro do prazo estabelecido, buscando esclarecer as circunstâncias das ocorrências e eventuais responsabilidades.

Fotos e Fonte: Imprensa e Comunicação/CMA