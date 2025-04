CRAM divulga dados e revela um média de mais de 20 atendimentos mensais em Alegrete

Com uma média de 22 atendimentos mensais, o CRAM já beneficiou 189 mulheres, sendo que um número crescente de casos envolve meninas, reforçando a necessidade de atenção especial a este público.

A equipe aponta para a incidência dos casos envolvendo adolescentes. A importância de conscientizar os jovens sobre a não violência, os crimes virtuais e sua propagação bem como os relacionamentos abusivos, salienta a coordenadora do CRAM, Tainandria Passos.

A maioria das mulheres atendidas apresentam formação educacional e pertence à classe média, muitas delas são mães e, em caso de necessidade, têm seus filhos encaminhados para a rede de saúde, além do Conselho Tutelar, do CRAS e do CREAS, sob responsabilidade da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social. Desta forma, o Núcleo atua como um ponto de referência para essas mulheres, oferecendo suporte psicológico e jurídico.

Os tipos de denúncias mais comuns incluem agressões físicas, psicológicas, patrimoniais, morais e sexuais. Um dado alarmante é que a grande maioria dos casos está relacionada ao alcoolismo do parceiro, evidenciando a necessidade urgente de intervenções voltadas para a prevenção e enfrentamento dessa problemática.

O CRAM também mantém parcerias com o Ministério Público e a Delegacia para facilitar o registro de queixas e garantir que as mulheres recebam o apoio necessário para romper ciclos de violência. O trabalho desenvolvido pela equipe é um reflexo do compromisso com a proteção das mulheres em Alegrete, buscando não apenas atender as demandas atuais, mas também implementar ações preventivas que visem a construção de um futuro livre de violência.