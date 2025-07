CRAM, em novo endereço, avança em cursos destinados a capacitação de mulheres

O Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) de Alegrete está em novo endereço, na Rua Demetrio Ribeiro, 283, na antiga Unopar. Segundo a coordenadora Tainandria Passos, o novo espaço é melhor, maior e mais acolhedor às mulheres que buscam ajuda.

Durante o primeiro semestre de 2025, ela informou que o CRAM registrou 175 novos casos de mulheres que procuraram o centro após registrar ocorrência, uma média de cerca de 25 casos por mês. A coordenadora informa que o atendimento não exige o registro de ocorrência e pode ser buscado por demanda espontânea.

Um dos destaques do trabalho do CRAM é a parceria em projetos de capacitação profissional para mulheres em situação de violência, visando a independência financeira. O Projeto Aletheia, desenvolvido em parceria com o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, Senac, Sest e a empresa Fronteira Oeste Transportes, já formou duas turmas. Os cursos de manicure e diarista capacitaram 50 mulheres no total, e seis delas já estão formalmente inseridas no mercado de trabalho.

Com o sucesso dos primeiros cursos, o CRAM anunciou que já estão abertas as inscrições para as novas turmas de cuidador de idosos e auxiliar de cozinha, com início previsto para o mês de agosto.

Tainandria Passos destacou a importância do trabalho de acolhimento realizado pela equipe do CRAM que conta com uma psicóloga, uma assistente social e a própria coordenação, além de estar buscando um assessor jurídico. A coordenadora também elogiou o trabalho da Patrulha da Penha da Brigada Militar, com quem mantém uma parceria crucial na proteção das vítimas.

O CRAM divulgou seus telefones para contato: 3120-1024 e 99159-7273.